Участники СВО рассказали о происхождении своих позывных

«Мой позывной во время участия в специальной военной операции был “Маяк “. Как он появился у меня? Однажды, в ходе переговоров, подсиненные предложили мне использовать его, аргументируя это тем, что он лучше всего отражает мой характер. А дальше он просто “приклеился” и стал моим позывным на все время нахождения “за ленточкой”. Иногда позывные получаются в результате солдатской молвы, когда они между собой так называют своего командира. Я бы хотел, чтобы мой позывной, выбранный ими, остался со мной навсегда”, — рассказал он.