Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Один из предполагаемых пособников террористов, напавших на московский «Крокус», где погибло 145 человек, частично признал вину. Всего с обвинением частично согласились трое подсудимых. Еще двоих обвиняют в финансировании преступления. Изначально их задерживали за мелкие правонарушения, а затем предъявляли обвинения в связи с терактом. Один из обвиняемых на следующий день после теракта был у «Крокуса» и «дерзко» отреагировал на просьбу показать документы, а другой бросился бежать при виде патрульной машины.