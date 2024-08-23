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Волгоградцев ждут жаркие и засушливые выходные

В последнее воскресенье лета на градуснике будет +32.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 766 мм рт. ст. +19°

На этой неделе — последнее воскресенье лета. В Волгограде пока не чувствуется приближение осени, и предстоящие выходные будут такими же жаркими, как и вся уходящая неделя. В субботу, 24 августа, по данным волгоградского ЦГМС, воздух прогреется до +31, в воскресенье — до +32 градусов. Будет ясно или малооблачно, и никаких осадков. Так что пока жители региона могут наслаждаться отдыхом у воды, на водоемах и у открытых бассейнов.

Ночью волгоградцам обещают комфортную температуру +19…+21. Жаркой будет и вся следующая неделя — днем температура до самого сентября будет держаться выше +30 градусов.