Волгоградцев ждут жаркие и засушливые выходные

На этой неделе — последнее воскресенье лета. В Волгограде пока не чувствуется приближение осени, и предстоящие выходные будут такими же жаркими, как и вся уходящая неделя. В субботу, 24 августа, по данным волгоградского ЦГМС, воздух прогреется до +31, в воскресенье — до +32 градусов. Будет ясно или малооблачно, и никаких осадков. Так что пока жители региона могут наслаждаться отдыхом у воды, на водоемах и у открытых бассейнов.