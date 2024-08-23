В районе ледокола «Ангара» в Иркутске восстановили набережную

— Благоустройство этой территории проводилось в 2017 году, но из-за поднятия уровня воды в 2022-м деревянный настил был поврежден. Жители обратились в мэрию с просьбой восстановить популярное у горожан место отдыха. Администрацией было принято решение за счет городского бюджета привести набережную в порядок. Во избежание повтора ситуации прошлых лет, вместо дерева мы использовали бетон, — отметил мэр Руслан Болотов.