В районе ледокола «Ангара» в Иркутске восстановили набережную

В микрорайоне Солнечный Иркутска завершили ремонтные работы на набережной в районе ледокола «Ангара». Обновили участок по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Благоустройство этой территории проводилось в 2017 году, но из-за поднятия уровня воды в 2022-м деревянный настил был поврежден. Жители обратились в мэрию с просьбой восстановить популярное у горожан место отдыха. Администрацией было принято решение за счет городского бюджета привести набережную в порядок. Во избежание повтора ситуации прошлых лет, вместо дерева мы использовали бетон, — отметил мэр Руслан Болотов.
На участке провели демонтаж старых деревянных подиумов. Бетонные поверхности очистили от грязи и краски, отремонтировали деревянный настил, также покрасили металлические ограждения мостов для пешеходов. Обустроили железобетонный тротуар, установили подиумы и урны. Вдоль всей набережной для безопасности местных жителей смонтировали перила.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за этот год клещи покусали более 15 тысяч жителей Иркутской области.