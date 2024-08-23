ЗАГС раскрыл необычные имена новорожденных в Омске и других городах

Стоить отметить, что редкие и необычные имена своим малышам давали родители и в других регионах страны. Например, в Нижегородской области родилась Весняна, в Калужской области — Иулиания, в Вологодской области мальчик получил имя Мефодий, в Красноярском крае — Сервер, в Липецкой области — Лаврентий, в Пермском крае на свет появилась Ива, в Приморском крае мальчика назвали Дарий, в Свердловской области родились девочка Прасковья и мальчик Норман, а в Тульской области мальчику дали имя Лазарь.