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ЗАГС раскрыл необычные имена новорожденных в Омске и других городах

На портале «Реестр ЗАГС» в пятницу, 23 августа 2024 года, обновился список редких и необычных имен, которые давали своим детям жители Омска в 2024 году.

Источник: AP 2023

Ресурс представил по пять необычных имен новорожденных мальчиков и девочек. Для мальчиков это стали имена Рудольф, Биляль, Ким, Астап и Мухаммад-Юсуф, для девочек — Мадонна, Севиль, Василиса, Аиза и Забира.

Стоить отметить, что редкие и необычные имена своим малышам давали родители и в других регионах страны. Например, в Нижегородской области родилась Весняна, в Калужской области — Иулиания, в Вологодской области мальчик получил имя Мефодий, в Красноярском крае — Сервер, в Липецкой области — Лаврентий, в Пермском крае на свет появилась Ива, в Приморском крае мальчика назвали Дарий, в Свердловской области родились девочка Прасковья и мальчик Норман, а в Тульской области мальчику дали имя Лазарь.