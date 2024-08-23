Более 400 свадеб прошло в Москве в День Государственного флага

«Свыше 400 пар зарегистрировали брак в Москве в праздник — День Государственного флага. Торжественные церемонии проходили на 8 выездных локациях проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”, там было создано около 30% новых семей от общего количества в Москве. Поздравляем молодоженов и желаем ценить и оберегать друг друга», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.
Регистрации брака проходили в столичных дворцах бракосочетания и на выездных локациях в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».
Как сообщалось, в популярную дату 2024 года, 24.08.24, в столице планируют заключить брак более 1 тыс. пар. Бракосочетания можно будет провести на площадке Гостиного двора в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Для свадебного танца каждой пары искусственный интеллект сгенерирует индивидуальную песню.