Более 400 свадеб прошло в Москве в День Государственного флага

«Свыше 400 пар зарегистрировали брак в Москве в праздник — День Государственного флага. Торжественные церемонии проходили на 8 выездных локациях проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”, там было создано около 30% новых семей от общего количества в Москве. Поздравляем молодоженов и желаем ценить и оберегать друг друга», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.