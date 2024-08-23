В Перми полиция ищет 9-летнего ребёнка, цеплявшегося за проезжающие поезда

Полиция устанавливает личность 9-летнего ребёнка, который цеплялся за проезжающие поезда в Перми, сообщили perm.aif.ru в пермском линейном отделе полиции на транспорте.
Утром 23 августа в пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с детьми, которые цепляются за проезжающие мимо поезда на железнодорожной станции Кабельная на Гайве. На кадрах они хватаются за вагоны и проезжают небольшое расстояние и спрыгивают. Автор ролика отмечает, что на видео показаны дети 9−10 лет.
«Стало очень боязно за этих детей. Три мальчика 9−10 лет цеплялись за вагоны», — сообщается в публикации. По данным автора поста, дети сидели на путях и ждали поезда. Когда транспорт прибывал, мальчики стучали руками по вагонам и цеплялись за них. Автор уточнял, что все трое были с велосипедами.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в пермском линейном отделе МВД на транспорте. Ведомство рассказало, что правоохранители начали проверку.
«В настоящее время проводится проверка. Сотрудники транспортной полиции Перми проводят комплекс необходимых мероприятий, в том числе по установлению личности гражданина запечатленного на видео», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Полицейские уточнили, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение. Действия детей попадают под правонарушение по статье КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».