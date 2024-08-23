В Перми полиция ищет 9-летнего ребёнка, цеплявшегося за проезжающие поезда

«Стало очень боязно за этих детей. Три мальчика 9−10 лет цеплялись за вагоны», — сообщается в публикации. По данным автора поста, дети сидели на путях и ждали поезда. Когда транспорт прибывал, мальчики стучали руками по вагонам и цеплялись за них. Автор уточнял, что все трое были с велосипедами.