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Днем 23 августа Ростов-на-Дону накрыл грозовой ливень

Ливень с грозой накрыл Ростов-на-Дону, возможность дождей сохранится в течение дня.

Источник: Комсомольская правда

Днем 23 августа Ростов-на-Дону накрыл ливень с грозой, сейчас он в целом прошел, но в некоторых частях города еще накрапывает.

На дорожную ситуацию погода не повлияла, загруженность улиц в эти минуты оценивается в 5 баллов. По данным интернет-сервисов, осадки теперь могут уйти в сторону Новочеркасска и Шахт.

Напомним, ранее пресс-служба управления МЧС оповестила о возможных кратковременных ливнях с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с в течение дня пятницы. Администрация Ростова в связи с этим ввела режим повышенной готовности для городских служб, он будет действовать полудня 24 августа.