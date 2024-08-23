Днем 23 августа Ростов-на-Дону накрыл грозовой ливень

Напомним, ранее пресс-служба управления МЧС оповестила о возможных кратковременных ливнях с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с в течение дня пятницы. Администрация Ростова в связи с этим ввела режим повышенной готовности для городских служб, он будет действовать полудня 24 августа.