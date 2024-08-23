Все раскопки ведут в Рим. Под Светлогорском нашли клад с античными монетами

Накануне Дня археолога, который отмечается 15 августа, руководитель научно-исследовательского центра «Прибалтийская археология» Иван Сходнов презентовал в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ) редкую находку — клад древнеримских монет, состоящий из 55 сестерциев с изображениями римских императоров и членов их семей.
В течение трёх лет раскопки велись на месте будущего коллектора, который должен соединить очистные сооружения в Пионерском с насосными станциям Светлогорска и детским круглогодичным спортивно-оздоровительным центром, что строится в посёлке Филино.
На клад археологи наткнулись пару месяцев назад. Часть монет нашли с помощью металлоискателя, стали исследовать территорию и извлекли из земли остальное.
Как рассказал Иван Сходнов, клад находился примерно в полуметре от поверхности земли — на границе пахотного и неповреждённого культурного слоя.
Судя по всему, переложенные сеном монеты лежали в кожаном мешочке, который был помещён в небольшой глиняный сосуд. От него остались лишь осколки. Но археологи сумели их склеить.
«Конечно же, монетные клады на территории нашей области находили и ранее, но впервые нам повезло встретить клад непосредственно во время раскопок, что позволило грамотно расчистить его, зафиксировать во всех подробностях и в контексте археологического слоя», — пояснил археолог.
Затесалась фальшивка?
Как рассказал Иван Сходнов, после реформы императора Октавиана Августа (63 г. до н. э. — 14 год. н.э.) самой мелкой (по номиналу монетой) был асс, который чеканился из бронзы, а самой крупной — золотой ауреус. При этом особой популярностью среди населения пользовались денарий, сестерций и дюпондий. Последний был серебрянный, а сестерций и дюпондий из орихалка. Это сплав, напоминающий латунь.
Один ауреус приравнивался к 25 денариям, денарий состоял из четырёх сестерциев или восьми дюпондиев. Сестерций приравнивался к четырем ассам, дюпондий — к двум ассам.
По датировке младшей монеты и характеру сопутствующих находок из культурного слоя можно предполагать, что клад был оставлен в конце II века нашей эры.
Самая старшая из найденных монет относится ко времени правления Тита Флавия Веспасиана (79−81 годы н.э.), младшая — отчеканена от имени Луциллы — дочери императора Марка Аврелия — (годы жизни ок. 148/150 — 182 г. н.э.).
Как отметил археолог, монеты сохранились не одинаково. Те, которые были выпущены раньше — это систерции с изображением Тита, Домициана, Траяна и Адриана — довольно сильны затерты. А те, что отчеканены попозже — с изображением Фаустины Старшей, Антонина Пия, Фаустины Младшей, Луция Вера, Марка Аврелия и Луциллы — выглядели значительно лучше.
Впрочем, и те и другие очистили и привели в товарный вид местные специалисты. На это ушло примерно два месяца.
Примечательно, что одна из монет — с изображением Луциллы — судя по всему, фальшивая. Об этом свидетельствует состав сплава монеты и иная технология изготовления.
Впрочем, уточнил Иван Сходнов, эта может быть и не подделка, а монета вполне легально изготовленная не в Риме, а где-нибудь на окраине империи.
Клад можно увидеть в КОИХМ до конца октября.