Все раскопки ведут в Рим. Под Светлогорском нашли клад с античными монетами

Как рассказал Иван Сходнов, после реформы императора Октавиана Августа (63 г. до н. э. — 14 год. н.э.) самой мелкой (по номиналу монетой) был асс, который чеканился из бронзы, а самой крупной — золотой ауреус. При этом особой популярностью среди населения пользовались денарий, сестерций и дюпондий. Последний был серебрянный, а сестерций и дюпондий из орихалка. Это сплав, напоминающий латунь.