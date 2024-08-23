Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочие меняют кровлю и инженерные коммуникации в омской школе № 21

В сентябре строительные работы планируется проводить уже внутри здания.

Источник: Комсомольская правда

В омской школе № 21 строители завершили оштрукатуривание стен и замену окон. Рабочие планируют до сентября заменить кровлю, электросети, инженерные коммуникации и теплоузлы. Министр образования Омской области Иван Кротт оценил ход капремонта образовательного учреждения.

Сейчас ремонтные работы завершены на 24%. Сдать объект планируют в следующем году.

«На время масштабного ремонта ученики распределены в ближайшие школы. Строители будут стараться закончить капремонт школы раньше, чтобы ребята как можно скорее приступили к занятиям в обновленном здании», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.

В Омской области идет капремонт 24 школ. До 2026 года планируется сдать 19 объектов, до 2025 года — 5.

Во всех образовательных учреждениях обновят кровлю, фасад, окна и двери, входную группу, рабочие укрепят фундамент и цоколь, заменят перекрытия, полы, системы отопления, вентиляции, сети водоснабжения и канализации, а также проведут внутреннюю отделку всех классов, залов и пищеблоков.