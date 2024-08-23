Мэрия Новосибирска готовит проект о продлении улицы Кирова

Мэрия Новосибирска показала схему продления улицы Кирова. Ее протянут от улицы Выборной до улицы Ключ-Камышенское плато, следует из постановления ведомства.
— Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний — до конца 2026 года, — отмечается в документе.
Протяженность улицы составит примерно 3 километра. Дорога пройдет через реку Камышенка.
Также ранее «Комсомолка» сообщала, что проезжую часть на улице Кирова расширят до шести полос. Как было указано в проекте планировки, она станет «основной композиционной магистральной улицей района».