Правозащитница Тажеева прокомментировала проверку в новосибирской гимназии «Горностай»

Родители первоклассников из гимназии «Горностай» предали огласке ситуацию с подготовкой к учебному году. С их слов, нужно было собрать деньги не только на рабочие тетради, канцелярию и «нужные расходы», но и на ремонт и замену мебели. В общей сложности они скинулись на 280 тысяч рублей.
После серии публикаций в СМИ в гимназии началась волна проверок — от мэрии до прокуратуры. При этом в горадминистрации признали, что деньги родители учеников 1 «в» сдавали, но исключительно по своей инициативе.
В беседе с корреспондентом Сиб.фм правозащитница Анна Тажеева рассказала, что несколько раз звонила директору гимназии, но секретарь сообщала, что та на совещании и предлагала направить официальный запрос.
«После прокурорской проверки в школе директору, возможно, вынесут представление о недопустимости денежных сборов, и на этом, думаю, все закончится. Расторгать с директором договор департамент образования не будет… Мне кажется, у них давно все это дело. И осуществлялось хитрыми схемами через родителей, мол, это их инициатива. Здесь просто лазейка в законе», — поделилась мнением Тажеева.
Также правозащитница считает, что педагог собирала деньги после «установок», которые обычно звучат на педагогических советах.
«Учителям говорят, что они плохо работают для привлечения внебюджетных средств и с родителями. И тогда им как бы дают отмашку, после чего педагоги начинают сотрудничать с родительским комитетом, который проводит сбор, публикует списки должников», — объяснила собеседник издания.
Добавим, что данная гимназия вошла в число 300 самых конкурентоспособных школ страны.