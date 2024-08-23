Правозащитница Тажеева прокомментировала проверку в новосибирской гимназии «Горностай»

«После прокурорской проверки в школе директору, возможно, вынесут представление о недопустимости денежных сборов, и на этом, думаю, все закончится. Расторгать с директором договор департамент образования не будет… Мне кажется, у них давно все это дело. И осуществлялось хитрыми схемами через родителей, мол, это их инициатива. Здесь просто лазейка в законе», — поделилась мнением Тажеева.