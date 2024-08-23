Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха в районе пожара

— Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Каких-то предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ на сегодня не выявляется. В связи с этим и меры реагирования в плане эвакуации не принимаются, — прокомментировал Максим Толпинский в эфире передачи «Наша неделя. Пролетарск».