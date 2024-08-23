Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха в районе пожара

Химический состав воздуха в Пролетарске Ростовской области соответствует нормам. Об этом сообщил глава администрации городского поселения Максим Толпинский.
— Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Каких-то предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ на сегодня не выявляется. В связи с этим и меры реагирования в плане эвакуации не принимаются, — прокомментировал Максим Толпинский в эфире передачи «Наша неделя. Пролетарск».
Чиновник также поблагодарил пожарных, которые сейчас задействованы в тушении.
Напомним, возгорание на промышленных складах с дизельным топливом в Пролетарске началось 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, пламя распространилось на площади в 10 тысяч кв. метров.
Вчера, 22 августа, стало известно, что на объекте потушили шесть резервуаров с топливом, при этом количество пострадавших пожарных увеличилось до 47 человек.
Добавим, на территории Пролетарского района в связи с возгоранием сейчас действует режим ЧС.