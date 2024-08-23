Потепление до +25 градусов обещают в Челябинской области

В предстоящие выходные на Южном Урале будет облачно с прояснениями, существенных осадков в прогнозе не значится. В ночь на субботу, 24 августа, на термометрах будет 7−12 градусов тепла, при прояснении может похолодать и до +4. В дневные часы воздух местами прогреется до +22 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.