Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фолк-артистка Варя Судина и рэпер ST выпустили совместный трек «Соловушка»

Молодая фолк-певица, подписантка лейблов «Таврида. АРТ» и TrueMusic Варя Судина и хип-хоп-музыкант ST представили совместную песню «Соловушка».

Источник: Звук

Молодая фолк-певица, подписантка лейблов «Таврида. АРТ» и TrueMusic Варя Судина и хип-хоп-музыкант ST представили совместную песню «Соловушка».

В теплой летней композиции о любви сочетаются традиционные и современные мотивы. Автором лирики и соавтором музыки выступил ST.

ST и Варя Судина

Предоставлено менеджментом артистов

Судина призналась, что сначала даже не поверила, что состоявшийся исполнитель хочет записать с ней фит. ST, в свою очередь, заметил, что «сам был в ситуации, когда стремился к телевидению, радиоэфирам, большим концертным площадкам» и рад помогать восходящим звездам.

«Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и арт-кластер «Таврида», которая объединят образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций и другие инициативы.

Ранее ST рассказал о дуэтах с Ларисой Долиной и Михаилом Шуфутинским.