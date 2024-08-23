Фолк-артистка Варя Судина и рэпер ST выпустили совместный трек «Соловушка»

Судина призналась, что сначала даже не поверила, что состоявшийся исполнитель хочет записать с ней фит. ST, в свою очередь, заметил, что «сам был в ситуации, когда стремился к телевидению, радиоэфирам, большим концертным площадкам» и рад помогать восходящим звездам.