Когда отмечается Ореховый Спас, история и традиции, приметы в этот день

Царь отправил письмо Спасителю и послал к нему живописца Ананию, чтобы тот изобразил лик Христа. Но когда Анания пришел к Христу, он обнаружил его окруженным толпой, что сделало его задачу невыполнимой. Анания попытался подняться на валун, чтобы разглядеть издалека черты лица Христа и запечатлеть их, но это ему не удалось. Тогда апостол Фаддей принес Иисусу воду и плат ???(полотенце или кусок ткани)???, которым Христос, умывшись, промокнул лицо и оставил на ткани свой лик. Так как борода была влажной после умывания, ее очертания отпечатались на ткани, и поэтому этот нерукотворный образ иногда называют «Спас Мокрая Брада».