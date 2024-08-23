Современную модельную библиотеку открыли в Осинском районе

В селе Оса Иркутской области после модернизации открыли Межпоселенческую библиотеку имени В. К. Петонова. По национальному проекту «Культура» ее сделали модельной, а на ремонт выделили 15 миллионов рублей. Туда привезли 3025 новых книг, тысяча из которых на бурятском языке. На это потратили 1,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.