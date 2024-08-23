Современную модельную библиотеку открыли в Осинском районе

В селе Оса Иркутской области после модернизации открыли Межпоселенческую библиотеку имени В. К. Петонова. По национальному проекту «Культура» ее сделали модельной, а на ремонт выделили 15 миллионов рублей. Туда привезли 3025 новых книг, тысяча из которых на бурятском языке. На это потратили 1,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В интерьере библиотеки преобладают цвета и национальная символика бурятской культуры. В концепцию обновления заложили представления кочевых народов о юрте как о моделе Вселенной. Дизайн-проект носит название «Библиоюрта Булжамуур (Жаворонок)». Это отсылка к уроженцу Осинского района Владимиру Петонову.
— Я посетил эту библиотеку накануне открытия, во время рабочей поездки в Осу. В основе её модернизации лежит идея сохранения традиций бурятского народа, а также памяти о бурятском поэте Владимире Петонове, имя которого носит учреждение. Создан мини-музей, где размещены его личные вещи: печатная машинка, ручка, часы, его рукописи, литературно-критические работы о нём, фотографии и другие предметы, — поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Площадь здания составляет 286 квадратных метров. Там есть отдел краеведения и взрослый абонемент, который оформили в стиле’Гал Гуламта (Очаг) «.Также есть зона делового центра “Мэдээсэл (Информация)”. Посетители могут воспользоваться интернетом. Работать можно как в одиночестве, так и в компании. Также там будут проводить круглые столы, встречи, презентации, лекции и консультации.
Для детей создали отдельное пространство «Хонхо сэсэг (Колокольчик)». Там есть театральная студия, планируют показывать фильмы, проводить различные мастер-классы, концерты и занятия. В здании оформлен читальный зал детской и подростковой литературы, отдельное место для прикладного творчества, этно-кухня с литературой по теме. Там собираются проводить кулинарные встречи, конкурсы и состязания по национальной кухне.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два друга из Братска перевели телефонным мошенникам более четырех миллионов рублей.