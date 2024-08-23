Сроки до девяти лет получили обвиняемые в беспорядках в аэропорту Махачкалы

«Когда Ибрагимова допрашивали первый раз — он все как есть сказал. Что приехал из любопытства, все время находился в помещении терминала, на взлетную полосу не выходил — это подтверждают несколько видеозаписей. Он согласился все показать на месте происшествия. Следователь еще спрашивал, занимался ли он мародерством. Ибрагимов ответил нет. Оказалось, у следователя и так были записи, на которых видно, что он просто сидел в аэропорту, шаурму кушал», — рассказал представитель защиты.