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Ялта частично осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Из-за аварии произошло отключение энергоснабжения в Ялте на улицах: Ломоносова, Блюхера, Украинская, Грибоедова», — говорится в сообщении.

По данным администрации, на месте работает аварийная бригада «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы. Время устранения неполадок- 2−3 часа, отметили в пресс-службе.

Накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварий на электросетях. В Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово — 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.

ЖКХ