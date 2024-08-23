Ялта частично осталась без света

Накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварий на электросетях. В Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово — 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.