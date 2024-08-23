Ялта частично осталась без света

«Из-за аварии произошло отключение энергоснабжения в Ялте на улицах: Ломоносова, Блюхера, Украинская, Грибоедова», — говорится в сообщении.
По данным администрации, на месте работает аварийная бригада «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы. Время устранения неполадок- 2−3 часа, отметили в пресс-службе.
Накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварий на электросетях. В Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово — 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.