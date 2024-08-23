В Осе открылась модельная библиотека

Межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова в селе Оса открылась после модернизации. Теперь она стала модельной: на это в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета было выделено 15 млн рублей.
Интерьер библиотеки оформлен в стиле национальных бурятских мотивов, главная тема — юрта.
— Я посетил эту библиотеку накануне открытия, во время рабочей поездки в Осу, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — В основе её модернизации лежит идея сохранения традиций бурятского народа, а также памяти о бурятском поэте Владимире Петонове.
Кстати, в библиотеке собрали небольшую экспозицию, посвященную Владимиру Петонову. В целом же дизайн-проект библиотеки называется «Библиоюрта Булжамуур (Жаворонок)» — и это тоже дань творчеству известного земляка. Помимо отдела краеведения и взрослого абонемента, здесь появился деловой центр, где можно пользоваться электронными ресурсами, проводить встречи и мероприятия. Есть и отдельное пространство для детей: кроме традиционного места для чтения, здесь выделили помещения для занятий театральной студии, проведения мастер-классов и даже оборудовали этно-кухню.
Особое внимание при обновлении библиотеки было уделено пополнению книжного фонда, куда добавилось более 3 тыс экземпляров. Есть среди них и издания на бурятском языке.
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