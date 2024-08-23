В Осе открылась модельная библиотека

Кстати, в библиотеке собрали небольшую экспозицию, посвященную Владимиру Петонову. В целом же дизайн-проект библиотеки называется «Библиоюрта Булжамуур (Жаворонок)» — и это тоже дань творчеству известного земляка. Помимо отдела краеведения и взрослого абонемента, здесь появился деловой центр, где можно пользоваться электронными ресурсами, проводить встречи и мероприятия. Есть и отдельное пространство для детей: кроме традиционного места для чтения, здесь выделили помещения для занятий театральной студии, проведения мастер-классов и даже оборудовали этно-кухню.