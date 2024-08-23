На фестивале «Московское чаепитие» показали чайные церемонии разных стран

Он рассказывает, что первый глоток любого свежесваренного чая всегда отдается духам, хозяевам места, где находится бурят. Подношение Земле выглядит очень красиво: после заварки чая надо выйти на улицу и брызнуть напитком от Востока до Запада, по движению Солнца. Смысл этого действа — благодарность за жизнь и дары той земли, на которой человек живет или по которой путешествует. Эта первая чашка для духов и в бурятском, и в монгольском языках называется «дээжэ».