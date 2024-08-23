Пакт Молотова-Риббентропа был подписан 85 лет назад

Но к войне надо было подготовиться, а для этого — выиграть время. Поэтому он не стал мешать инициативе Риббентропа, но никогда даже не рассматривал возможность мира с СССР. Во время обсуждения договора о разделе сфер влияния Гитлер писал во внутренних коммюнике: «Политические переговоры, направленные на выяснение позиции России относительно ближайшего будущего, были начаты. Независимо от исхода этих переговоров, все приготовления на востоке, ранее данные устно, должны быть продолжены. [Письменные] директивы об этом последуют, как только основные элементы плана армии для операции будут представлены мне и одобрены мной».