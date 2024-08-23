Пассажирский самолет МС-21 почти выполнил мертвую петлю в Иркутске

Напомним, что 24 августа 2024 года состоится праздничную программа в парке Комсомольский. Фигуры высшего пилотажа выполнят как на истребителях, так и на гражданском лайнере. КП-Иркутск рассказала, откуда лучше смотреть за шоу-программой.