Пассажирский самолет МС-21 почти выполнил мертвую петлю в Иркутске

Пилоты пассажирского самолета МС-21 22 августа 2024 года крайне поразили жителей Иркутска. Очевидцы рассказывают, что специалистам практически удалось сделать мертвую петлю.
Испытательный полет проводился в рамках репетиции к 90-летию Иркутского авиационного завода.
— Красота! Просто глаз не отвести! Браво пилотам, вы лучшие!
— Мощно, сильно! Я такое впервые вижу. С нетерпением жду выходных, — восхищаются люди в социальных сетях.
Не только иркутский лайнер удивил жителей и гостей Иркутска. Так же в репетиции принимала участие авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Летчики пролетели над городом и продемонстрировали комплекс фигур.
Напомним, что 24 августа 2024 года состоится праздничную программа в парке Комсомольский. Фигуры высшего пилотажа выполнят как на истребителях, так и на гражданском лайнере. КП-Иркутск рассказала, откуда лучше смотреть за шоу-программой.