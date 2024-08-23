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Пассажирский самолет МС-21 почти выполнил мертвую петлю в Иркутске

Полет прошел в рамках репетиции в честь юбилея авиазавода.

Источник: Комсомольская правда

Пилоты пассажирского самолета МС-21 22 августа 2024 года крайне поразили жителей Иркутска. Очевидцы рассказывают, что специалистам практически удалось сделать мертвую петлю.

Испытательный полет проводился в рамках репетиции к 90-летию Иркутского авиационного завода.

— Красота! Просто глаз не отвести! Браво пилотам, вы лучшие!

— Мощно, сильно! Я такое впервые вижу. С нетерпением жду выходных, — восхищаются люди в социальных сетях.

Не только иркутский лайнер удивил жителей и гостей Иркутска. Так же в репетиции принимала участие авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Летчики пролетели над городом и продемонстрировали комплекс фигур.

Напомним, что 24 августа 2024 года состоится праздничную программа в парке Комсомольский. Фигуры высшего пилотажа выполнят как на истребителях, так и на гражданском лайнере. КП-Иркутск рассказала, откуда лучше смотреть за шоу-программой.