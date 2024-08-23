Подняли бунт и убили сотрудников: заключенные захватили колонию в Волгоградской области

13:36 ❗ФСИН подтвердила бунт в колонии.
«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие».
13:35 В бунте участвовали до четырех осужденных — ТАСС.
13:31 ❗В интернете появилось видео, снятое самими бунтовщиками. Что на нем происходит:
— Заключенные назвали себя «моджахедами Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и заявили о захвате колонии в городе Суровикино (до Волгограда от него более 100 км).
— На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно.
— Вооружены ножом и чем-то похожим на молоток, огнестрельного оружия на виду нет.
— Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.
13:30 В Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК № 19 и взяли заложников. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию происходящего.