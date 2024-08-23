В Москве осудили на сроки до 17 лет торговавших наркотиками по почте

ФСБ сообщила о раскрытии группировки, которая продавала по почте наркотики. Для этого подкупали сотрудников «Почты России», создававших поддельные банковские карточки и электронные подписи. Их регистрировали на реальных москвичей, не подозревающих о своем участии в криминальной схеме. Теперь злоумышленники проведут в колонии от 12 до 17 лет, хотя единственная задержанная работница почты получила наказание куда легче. Это не первый подобный случай, ранее в России находили в посылках наркотики, замаскированные под сладости и даже детские пазлы.