Как будут учиться пермские школьники и студенты в новом учебном году

— Для нас важно создавать для каждого ребенка хорошие условия обучения, соответствующие современным образовательным стандартам. Не сбавляем темпы строительства школ, детских садов и объектов СПО. Со следующего года программа капитального ремонта школ благодаря решению президента будет расширена на детские сады и техникумы. Мы уже подали заявки на получение федеральных средств. Продолжим приводить в порядок пришкольные территории, детские сады и техникумы. С 2026 года будем строить спортивные залы для школ, где их раньше не было и дети занимались физкультурой в неприспособленных помещениях или на улице, — сказал глава региона.