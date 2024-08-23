Как будут учиться пермские школьники и студенты в новом учебном году

23 августа в Перми прошла ежегодная августовская конференция педагогов, на которой обсуждалось развитие образования в Прикамье и планы на будущее. В онлайн-формате гостей поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.
К мероприятию присоединились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководители органов управления образованием муниципалитетов, директора школ и гимназия, а также члены родительского совета при Министерстве образования Пермского края.
Главной темой конференции стало развитие образования в регионе и планы на будущее.
— Для нас важно создавать для каждого ребенка хорошие условия обучения, соответствующие современным образовательным стандартам. Не сбавляем темпы строительства школ, детских садов и объектов СПО. Со следующего года программа капитального ремонта школ благодаря решению президента будет расширена на детские сады и техникумы. Мы уже подали заявки на получение федеральных средств. Продолжим приводить в порядок пришкольные территории, детские сады и техникумы. С 2026 года будем строить спортивные залы для школ, где их раньше не было и дети занимались физкультурой в неприспособленных помещениях или на улице, — сказал глава региона.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что в новом учебном году будет продолжена работа по формированию единого образовательного пространства. В школах вводятся новые учебные предметы — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». К 2027 году планируется завершить оснащение всех школьных кабинетов труда и мастерских для мальчиков и девочек за счет средств краевого бюджета.
Особое внимание уделяется развитию профильного образования в школах Пермского края. К 1 сентября будет открыто свыше 300 профильных классов. Продолжится профессиональное обучение школьников в рамках проекта «Первая профессия». Только в прошлом году свидетельство о профессии получили более 800 учащихся, а в новом учебном году еще 1000 ребят пройдут обучение по программам профессионального обучения на базе техникумов или колледжей.
Также речь на конференции шла и о развитии дополнительного образования, которым в Пермском крае охвачено 86,4% детей.
В рамках нацпроекта «Образование» в Прикамье создаются новые кванториумы, «IT-кубы», «Точки роста» и другие центры притяжения ребят и взрослых.
Ожидается, что в 2025 году в Пермском крае появятся еще три мобильных технопарка «Кванториум»: в Чусовом, Березниках и Чайковском. Технопарки будут курсировать по соседним территориям и знакомить с инженерным творчеством всех желающих школьников.
Также планируется создание радиокружков по направлениям — радиосвязь, спортивная радиопеленгация и радиотехническое конструирование. Они появятся в школах или центрах допобразования.
А вот проявляющим инициативу школьникам для запуска собственных проектов будут увеличены размер и количества грантов. Раиса Кассина объявила, что победители краевого проекта «Дети решают», с 2025 года смогут получить по 300 тыс. рублей на реализацию 15 проектов.
Что касается развития среднего профессионального образования, то в техникумах и колледжах были открыты десять образовательно-производственных кластеров, еще два откроются с 2025 года.
10 колледжей, в которых реализуются медицинские специальности, получат средства на закупку тренажерных комплексов (скорая помощь, реанимация), симуляторов с раневыми поверхностями и тренажеров-манекенов.
Еще одно важное нововведение: за два года в регионе были созданы 13 учебно-производственных комплексов (УПК), а в 2025 году их будет открыто еще 13. Там ребята смогут пройти обучение профессии, практику и даже получить временную работу. Деятельность УПК будет связана с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг в рамках соглашений с предприятиями-партнерами.
КСТАТИ.
На педагогической конференции знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» были награждены 16 педагогов. А 521 работник сферы образования Прикамья получил ведомственные награды Минпросвещения.