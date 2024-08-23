Метеорологическое лето в Прикамье продержится еще неделю

Совершенно неожиданно после бесконечных дождей и прохлады в Пермский край возвращается тепло. Синоптики утверждают, до завершения метеорологического лета еще далеко. Будем радоваться теплу еще, как минимум, неделю. Среднюю температуру воздуха ожидают теплее климатической нормы на 4−5 градусов.
Виной всему станет влияние антициклона. С ним в Пермский край вернется тепло и значительное уменьшение осадков. В популярном портале «Метеоролог и я» отметили, что даже возможен переход от избытка осадков к их существенному дефициту.
«В связи с ожидаемой циркуляцией и погодным сценарием в целом встает вопрос: а закончилось ли метеорологическое лето в Пермском крае?», — задаются вопросом синоптики.
С большой долей вероятности, нет поскольку с
В ближайшую неделю с учетом прогнозируемых температурных аномалий сохранение средней суточной температуры воздуха ожидают вновь выше +15 градусов, что является определяющим значением для продолжения метеорологического лета в Прикамье.
В августе норма температуры воздуха сильно понижается изо дня в день. Тем не менее, ночью будет около +11 градусов, днем до +20…+25 градусов.
Росгидромет в своем прогнозе на последнюю неделю августа также подтверждает вывод своих коллег из портала «Метеоролог и я». Вплоть до 31 августа в Пермском крае будет облачно без осадков с температурой воздуха около +20 градусов. Есть надежда, что столбик термометра качнется в сторону повышения 20-градусной отметки.