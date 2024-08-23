Метеорологическое лето в Прикамье продержится еще неделю

Росгидромет в своем прогнозе на последнюю неделю августа также подтверждает вывод своих коллег из портала «Метеоролог и я». Вплоть до 31 августа в Пермском крае будет облачно без осадков с температурой воздуха около +20 градусов. Есть надежда, что столбик термометра качнется в сторону повышения 20-градусной отметки.