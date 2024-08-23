В Калининградской области стартовали «Царские дни»

Несмотря на большое количество научных докладов, конференций и лекториев, организаторы фестиваля предусмотрели и культурную программу для гостей и участников. Ее основной площадкой станет центральная площадь города Гусева, который находится примерно в 120 километрах от областного центра. Уже в эти выходные, 24 и 25 августа, все желающие смогут посетить исторические кинопоказы, а также увидеть выступления творческих коллективов и солистов на центральной. Одной из главных фишек культурной программы станет уже традиционная реконструкция Гумбинненского сражения. В этом году организаторы воссоздадут военный лагерь, лазарет и штаб того периода.