В Калининградской области стартовали «Царские дни»

Фестиваль открыла международная научно-практическая конференция «Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых», которая прошла на площадке БФУ имени И. Канта. Ее главными темами стали вопросы сохранения исторической памяти и преемственности. Ведь этот период, по словам историков, был необоснованно забыт, а его изучению до 2014 года практически не уделяли внимания.
— Первую мировую войну изучали традиционно в старших классах. В советских учебниках она оказывалась в тени последующих революционных событий. Тогда ее еще называли империалистической войной. После распада СССР принципиально ничего не поменялось. Так продолжалось до 2014 года, когда по решению президента страны был создан оргкомитет по празднованию 100-летия Первой мировой войны. Именно тогда в России впервые начали появляться памятники, посвященные этому историческому событию. Первопроходцем как раз была Калининградская область, — отметил на конференции председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
К слову, «Царские дни» не просто так решили провести в самом западном регионе страны. Именно здесь, в районе современного города Гусева, ровно 110 лет назад российские войска одержали победу в Гумбинненском сражении. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что сегодня в российском эксклаве существуют более 30 захоронений воинов, погибших во время Первой мировой войны. Ее события являются неотъемлемой частью истории страны, и в Калининграде память о них особенно чтят.
Именно через личные истории, убеждены ученые, можно проследить связь поколений и сформировать так называемый генетический код нашего общества. Поэтому одной из центральных площадок «Царских дней» стала передвижная выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне», которую подготовил Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Одними из центральных фигур стали, конечно, сестры милосердия, которые внесли неоспоримый вклад в победы русских солдат.
— С огромным интересом ознакомилась с выставкой и поймала себя на мысли, что рассказ о конкретном человеке выкристаллизовывает те ценностные ориентиры, которые являются нашим генетическим кодом. Первая мировая война консолидировала общество и создала институциональные примеры такой консолидации, будь то военно-промышленные комитеты или земский союз. Мероприятия, которые сегодня проходят в Калининградской области, позволяют создать внешнюю среду исторической памяти, которая сегодня крайне важна, — заключила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева.
Несмотря на большое количество научных докладов, конференций и лекториев, организаторы фестиваля предусмотрели и культурную программу для гостей и участников. Ее основной площадкой станет центральная площадь города Гусева, который находится примерно в 120 километрах от областного центра. Уже в эти выходные, 24 и 25 августа, все желающие смогут посетить исторические кинопоказы, а также увидеть выступления творческих коллективов и солистов на центральной. Одной из главных фишек культурной программы станет уже традиционная реконструкция Гумбинненского сражения. В этом году организаторы воссоздадут военный лагерь, лазарет и штаб того периода.