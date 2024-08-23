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Ушел из жизни профессор ОмГТУ Анатолий Косых

Прощание с Анатолием Владимировичем состоится завтра, 24 августа.

Источник: Комсомольская правда

Омский политех сообщил об утрате. 22 августа скоропостижно скончался заведующий кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики», доктор технических наук, профессор ОмГТУ Анатолий Косых.

Как сообщили в вузе, Анатолий Владимирович ушел из жизни в 68 лет, он был полон творческих планов и идей. В ОмГТУ он проработал 50 лет, прошел путь от студента до руководителя.

«Выдающегося ученого и педагога, каким он был при жизни, отличали высокий интеллект, глубокие знания, принципиальность и преданность делу, снискавшие большое уважение коллег, академического сообщества и индустриальных партнеров», — отметили в вузе.

Прощание с Анатолием Владимировичем состоится 24 августа в 12:00 в спортивном зале главного корпуса ОмГТУ по адресу: пр. Мира, 11, 1 этаж.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким.