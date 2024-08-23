По Крымскому мосту запустили движение машин

В пятницу, 23 августа, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 13.19. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 13.58 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
В 14.00 со стороны Кубани перед Крымским мостом стояли 110 автомобилей. В Керчи находились 500 машин. Ждать своей очереди нужно около двух часов.
Напомним, в четверг, 22 августа, Крымский мост перекрывали два раза.