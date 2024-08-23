По Крымскому мосту запустили движение машин

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 13.19. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 13.58 стало известно, что ограничения сняли.