18-летний юноша из Осинского района погиб на СВО

При исполнении воинского долга 13 августа 2024 года погиб 18-летний Юрий Черников. Подписал контракт он в начале марта 2024 года, с 23 марта воевал «за ленточкой». Об этом в социальных сетях сообщил мэр Осинского района Виктор Мантыков.
— Юрий родился 21 февраля 2006 года в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района Читинской области, окончил 9 классов в родном селе. Приехал с семьей в с. Рассвет Осинского района в 2022 году. В этом же году поступил в Машиностроительный колледж ИРНИТУ, — рассказал Виктор Мантыков.
Юноша был радиотелефонистом отделения связи в составе десантно-штурмовой бригады. Прощание с ним прошло 22 августа в Шелехове Иркутской области.
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