18-летний юноша из Осинского района погиб на СВО

— Юрий родился 21 февраля 2006 года в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района Читинской области, окончил 9 классов в родном селе. Приехал с семьей в с. Рассвет Осинского района в 2022 году. В этом же году поступил в Машиностроительный колледж ИРНИТУ, — рассказал Виктор Мантыков.