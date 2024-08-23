У станций метро в Казани начнут делать прививки от гриппа

Откроют пункты вакцинации возле шести станций: Авиастроительная; Яшьлек; Козья Слобода; Площадь Тукая; Проспект Победы; Дубравная.
Прививку могут получить взрослые от 18 лет, предъявив паспорт. Прививать будут отечественной вакциной «Совигрипп».
Ежегодная вакцинация важна потому, что вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, снижается иммунитет от предыдущей прививки. Поэтому важно прививаться каждый год для защиты от наиболее активных вирусов. Не откладывайте заботу о здоровье, напомнили в горздраве.