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У станций метро в Казани начнут делать прививки от гриппа

С 26 августа откроют пункты вакцинации у станций казанского метро. Привиться можно делать ежедневно с 8.00 до 19.00, также в праздники и выходные, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Казани.

Откроют пункты вакцинации возле шести станций: Авиастроительная; Яшьлек; Козья Слобода; Площадь Тукая; Проспект Победы; Дубравная.

Прививку могут получить взрослые от 18 лет, предъявив паспорт. Прививать будут отечественной вакциной «Совигрипп».

Ежегодная вакцинация важна потому, что вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, снижается иммунитет от предыдущей прививки. Поэтому важно прививаться каждый год для защиты от наиболее активных вирусов. Не откладывайте заботу о здоровье, напомнили в горздраве.

здоровье