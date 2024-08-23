У станций метро в Казани начнут делать прививки от гриппа

Ежегодная вакцинация важна потому, что вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, снижается иммунитет от предыдущей прививки. Поэтому важно прививаться каждый год для защиты от наиболее активных вирусов. Не откладывайте заботу о здоровье, напомнили в горздраве.