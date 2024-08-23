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Туристам запретили ходить на один из мостов в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 августа, ФедералПресс. В Калининградской области временно закрывают на ремонт мост через реку Красную. При этом доступ туристов на мост будет закрыт, уточнили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

«В ходе капитального ремонта будут усилены опоры и арочные конструкции пятипролетного моста», — говорится в сообщении.

Это позволит повысить скорость движения поездов. Специалисты также рассчитывают установить новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения. Уточняется, что мост интересен туристам. Дело в том, что это одна из самых высоких переправ в регионе. Его построили в 1906 году.

Кроме того, в этом году был открыт пригородный маршрут Калининград — Краснолесье. В результате поток путешественников к достопримечательностям Виштынецкого национального парка, в число которых входит арочный мост, увеличился.

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