Туристам запретили ходить на один из мостов в Калининградской области

«В ходе капитального ремонта будут усилены опоры и арочные конструкции пятипролетного моста», — говорится в сообщении.
Это позволит повысить скорость движения поездов. Специалисты также рассчитывают установить новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения. Уточняется, что мост интересен туристам. Дело в том, что это одна из самых высоких переправ в регионе. Его построили в 1906 году.
Кроме того, в этом году был открыт пригородный маршрут Калининград — Краснолесье. В результате поток путешественников к достопримечательностям Виштынецкого национального парка, в число которых входит арочный мост, увеличился.