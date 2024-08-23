Туристам запретили ходить на один из мостов в Калининградской области

Это позволит повысить скорость движения поездов. Специалисты также рассчитывают установить новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения. Уточняется, что мост интересен туристам. Дело в том, что это одна из самых высоких переправ в регионе. Его построили в 1906 году.