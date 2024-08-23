В воронежские детские сады зачислили 20 детей из Курской области

— Все необходимые распоряжения уже даны относительно внимания к тем, кто вынужденно переехал на неопределенный период времени, наверное, не только жить, но теперь и обучаться в Воронежской области. Мы понимаем, что есть потребность зачисления в детские сады, поэтому мы зачислили уже 20 ребят. И по желанию родителей с 1—2 сентября начинаем удовлетворять потребности всех, кто пойдет в школу. По примерным данным, это порядка 100 человек, — рассказала Наталья Салогубова.