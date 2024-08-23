В воронежские детские сады зачислили 20 детей из Курской области

Согласно последним данным, в Воронежскую область приехали 305 детей из Курской области. В детские сады региона уже зачислили 20 ребят. Планируется, что еще порядка 100 детей пойдут в школы в новом учебном году. Об этом журналистам сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в пятницу, 23 августа.
— Все необходимые распоряжения уже даны относительно внимания к тем, кто вынужденно переехал на неопределенный период времени, наверное, не только жить, но теперь и обучаться в Воронежской области. Мы понимаем, что есть потребность зачисления в детские сады, поэтому мы зачислили уже 20 ребят. И по желанию родителей с
Что касается поддержки взрослых курян, РИА «Воронеж» писало, что в области 2291 предприятие и организация заявили о готовности взять на работу вынужденно прибывших жителей соседнего региона. Всего в регионе открыто более 24 тыс. вакансий, из которых 528 — с предоставлением жилья.