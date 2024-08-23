Сильные ливни усилили нагрузку на канализацию в Петербурге

Но сильные ливни привели не только к появлению «гейзеров», но и большому скоплению воды на некоторых улицах города. Канализация просто не может одновременно принять в себя весь объем дождя, который выпал сегодня. Но после прекращения осадков вся вода уйдет в систему водоотведения.