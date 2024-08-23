Сильные ливни усилили нагрузку на канализацию в Петербурге

В Петербурге начиная с ночи почти не прекращаясь идут дожди, что привело к увеличению гидравлической нагрузки на канализационную систему. Это, в свою очередь, может приводить к выходу водовоздушной смеси. Иными словами, огромный столб воды начинает бить из тоннельных коллекторов. Например, такая ситуация наблюдалась на Планерной улице. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
— На данном участке заблаговременно были установлены ограждения. В настоящее время на Планерной улице выход водовоздушной смеси прекратился, — добавили в пресс-службе.
Но сильные ливни привели не только к появлению «гейзеров», но и большому скоплению воды на некоторых улицах города. Канализация просто не может одновременно принять в себя весь объем дождя, который выпал сегодня. Но после прекращения осадков вся вода уйдет в систему водоотведения.
Ранее KP.RU писал, что около 30 регионов России запретили иностранцам работать в общественном транспорте, торговле и других сферах. Например, в Калужской области за два года такого «эксперимента» снизилась преступность и улучшилась экономическая ситуация.