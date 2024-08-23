A$AP Rocky отложил выход альбома Don’t Be Dumb

В интервью Billboard музыкант также рассказал, что обложку для Don't Be Dumb должен был нарисовать режиссер Тим Бертон, но у артистов не совпали графики. Тем не менее рэпер включил кинематографисту свой студийник, и тот сказал: «Ух ты! Я не знал, что ты делаешь такую музыку!».