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A$AP Rocky отложил выход альбома Don’t Be Dumb

Рэпер A$AP Rocky выпустит свой долгожданный лонгплей Don’t Be Dumb не 30 августа, как планировалось, а осенью.

Источник: Звук

Рэпер A$AP Rocky выпустит свой долгожданный лонгплей Don’t Be Dumb не 30 августа, как планировалось, а осенью.

В своих соцсетях исполнитель уточнил, что выходу пластинки мешают утечки и очистка семплов. «Прошло шесть лет, и я хочу сделать самый лучший альбом. Простите за ожидание», — написал A$AP Rocky. Ожидается, что релиз состоится «между сентябрем и ноябрем».

В интервью Billboard музыкант также рассказал, что обложку для Don't Be Dumb должен был нарисовать режиссер Тим Бертон, но у артистов не совпали графики. Тем не менее рэпер включил кинематографисту свой студийник, и тот сказал: «Ух ты! Я не знал, что ты делаешь такую музыку!».

При этом A$AP Rocky удалось поработать с постоянным соавтором Бертона, композитором Дэнни Эльфманом.

Ранее появились слухи, что в грядущем полноформатнике звезда готовит дисс на Дрейка.