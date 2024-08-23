На капремонт школ и детсадов в Ростовской области потратят 12 млрд рублей

Немало было сделано и до этого. В частности, за пять прошедших лет на Дону построили 50 детсадов и 32 школы, стало на 7 тысяч мест больше в действующих дошкольных учреждениях и на 19 тысяч мест больше в школах. Ремонт выполнили в 335 объектах образования.