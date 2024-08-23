На капремонт школ и детсадов в Ростовской области потратят 12 млрд рублей

За три года на капремонт школ и детских садов Ростовской области из бюджета региона должны потратить более 12 млрд рублей. Об этом на августовской педагогической конференции сообщил губернатор Василий Голубев.
По словам донского главы, масштабная программа обновления образовательных учреждений стартовала в 2024 году.
Немало было сделано и до этого. В частности, за пять прошедших лет на Дону построили 50 детсадов и 32 школы, стало на 7 тысяч мест больше в действующих дошкольных учреждениях и на 19 тысяч мест больше в школах. Ремонт выполнили в 335 объектах образования.
— Кроме того, на базе 686 сельских школ были созданы «Точки роста», а в 22 коррекционных учреждениях обновили материально-техническую базу. Создали десять центров цифрового образования «IT-куб» и шесть детских технопарков «Кванториум», — рассказал Василий Голубев.
Параллельно с этим в Ростовской области к 1 сентября первоклассникам из семей участников СВО собираются передать сертификаты по 10 тысяч рублей на покупку одежды и канцтовары.
— Мы поддерживали и будем поддерживать ребят, которые нас защищают. Они отстаивают независимость нашей страны. С вниманием относимся к семьям всех, кто принимает участие в СВО. Одно из последних решений: первоклассникам из семей участников спецоперации передадим наборы школьных принадлежностей и сертификаты на приобретение одежды, — добавил Василий Голубев.