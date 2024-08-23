В годовщину смерти Евгения Пригожина на Пороховском кладбище провели панихиду

В годовщину смерти, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на могилу Пригожина в первой половине дня практически никто не пришел. Не исключено, что это связано в том числе с погодой: с утра в городе был ливень, действует оранжевый уровень погодной опасности. У могилы много букетов цветов, принесенных раньше. Сегодня люди добавили к ним пару новых букетов. Одна из женщин, посетивших могилу, сфотографировалась рядом с ней с флагом ЧВК «Вагнер».