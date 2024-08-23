Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.