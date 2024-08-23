В некоторых домах Свердловского и Октябрьского округов Иркутска отключат горячую воду. В период с 26 августа с 02:00 по 31 августа 15:00 частично ограничат водоснабжение на установках Багратиона 22, Бородина 7, Бородина 7,2, Бородина 9. Об этом сообщили в ИА Байкал 24 со ссылкой на Оператора тепловых сетей Иркутска.
— Это связано с ремонтными работами на теплосетях, — пишут в агентстве.
С точными адресами, где пройдет отключение горячей воды с 26 по 31 августа в Иркутске, можно будет ознакомиться ниже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 55-летнего вахтовика из Курска задержали в аэропорту Иркутска из-за криков о взрывчатке. Он сказал, что запрещенные предметы находятся у него в сумке. Сообщение оказалось ложным. Сейчас на мужчину завели уголовное дело.
Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.