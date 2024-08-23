Структура песни: из чего состоит трек

Ключевой момент трека, когда происходит резкое изменение музыкального материала, обычно связанное с увеличением интенсивности или сложности. Это могут быть введение нового инструмента, изменение темпа, громкости и тональности или введение новой мелодии или гармонии. Дроп часто используется для создания кульминации или особого эффекта. Он может быть внезапным и неожиданным или же предвосхищаться постепенным нарастанием интенсивности, как в случае с билд-апом.