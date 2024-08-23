Мемориал в честь бойцов СВО открыли в Ростовской области

В Ростовской области открыли мемориал в честь шахтеров, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной операции. Поклониться памяти воинов теперь можно на территории шахтоуправления «Садкинское», сообщила в соцсетях глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова.
— От всей души благодарю за инициативу по увековечиванию памяти о наших храбрых воинах. Это важно не только для родных и близких ребят, но и для всех жителей района. Участники спецоперации — настоящие герои, они достойны того, чтобы ими гордилась страна, гордились земляки. Вечная память и вечная слава павшим, — написала в Telegram Ольга Мельникова.
Известно, что торжественную церемонию посетили семьи военнослужащих, представители местной и областной власти и донского парламента. Собравшиеся возложили цветы к новому мемориалу.