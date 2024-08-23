Прошел год со дня гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

«Три ключевые фигуры ЧВК “Вагнер” находились на одном борту, чего ранее не было никогда. Самолет был в исправном состоянии, сам неоднократно на нем летал, экипаж очень опытный, поэтому говорить, что произошла какая-то техническая поломка или какая-то роковая случайность, — я в это не верю. Соответственно, в этой трагедии виноваты либо внутренние силы, либо силы внешние», — написал в своем Telegram-канале работавший с Пригожиным социолог и политтехнолог Максим Шугалей.