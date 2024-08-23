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В Ростове на месяц перекроют проезд по участку улицы Доватора

На улице Доватора в Ростове частично ограничат проезд транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на месяц частично ограничат движение по участку улицы Доватора. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

— Ограничения будут действовать с 12 сентября по 12 октября 2024 года на Доватора (5-й Проезд), в районе строения № 156/3, — говорится в сообщении.

Как стало известно, сложности с проездом водителям придется потерпеть из-за работ на подземном газопроводе.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону с 1 сентября для пешеходов перекроют проход в створе Островского, 43. Этот запрет продлится до 20 декабря 2024 года.