Новосибирцам объяснили запрет поездок на дорогах на питбайках

Напомним, 17 августа 2024 года в Новосибирском регионе стало известно о гибели 16-летнего подростка, попавшего в ДТП на питбайке Sharmax RX 280. Юноша был без мотошлема, не справился с управлением и съехал в кювет в селе Малая Томка Маслянинского района.