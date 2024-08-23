Новосибирцам объяснили запрет поездок на дорогах на питбайках

Госавтоинспекция МВД России дала разъяснения родителям, покупающим для своих детей квадроциклы, кроссовые мотоциклы или питбайки, сообщает TG-канал Госавтоинспекции по Новосибирскому региону.
Как рассказали правоохранители, квадроциклы, кроссовые мотоциклы и питбайки являются ничем иным, как спортивным инвентарём. С точки зрения ПДД такие средства не вправе передвигаться по автодорогам.
В последнее время наблюдается рост ДТП с участием подростков на питбайках, которые были вручены им в качестве подарка от родителей.
За прошедшие 7 месяцев текущего года в России зарегистрировано 549 ДТП, в которых дети управляли такими средствами, не подлежащими государственной регистрации. В этих ДТП погибли восемь детей, получили травмы 552 несовершеннолетних.
Напомним, 17 августа 2024 года в Новосибирском регионе стало известно о гибели 16-летнего подростка, попавшего в ДТП на питбайке Sharmax RX 280. Юноша был без мотошлема, не справился с управлением и съехал в кювет в селе Малая Томка Маслянинского района.
По данным Госавтоинспекции НСО, в 2024 году число ДТП с участием детей на мототранспорте выросло на 40%.