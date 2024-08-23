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В ближайшие пять лет в Крыму откроют 12 школ

Для повышения доступности образования в ближайшие пять лет в Крыму планируется открытие 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, Ленинском, Сакском и Симферопольском районах.

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Помимо этого, в 140 школах будет проведён капитальный ремонт, а уже этой осенью будет создано 72 центра «Точка роста».

Ранее сообщалось, что в Евпатории провели масштабные работы по благоустройству туристической и городской инфраструктуры, а также открыли более пяти новых учреждений для дошкольного развития.

Накануне стало известно, что в прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию 18 детских садов. К 1 сентября планируют открыть еще 20 дошкольных учреждений, что даст 4600 мест.

образование