В ближайшие пять лет в Крыму откроют 12 школ

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Помимо этого, в 140 школах будет проведён капитальный ремонт, а уже этой осенью будет создано 72 центра «Точка роста».
Ранее сообщалось, что в Евпатории провели масштабные работы по благоустройству туристической и городской инфраструктуры, а также открыли более пяти новых учреждений для дошкольного развития.
Накануне стало известно, что в прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию 18 детских садов. К 1 сентября планируют открыть еще 20 дошкольных учреждений, что даст 4600 мест.