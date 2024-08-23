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Минздрав рассказал о работе пунктов вакцинации от гриппа в Калининграде

Привиться можно будет бесплатно.

Источник: минздрав Калининградской области

В Калининграде начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Сегодня, например, бесплатно прививают на площади Победы.

Минздрав региона рассказал о работе пунктов с 24 августа по 1 сентября. Ежедневно пациентов вакцинируют в мобильном прививочном пункте в ТЦ «Европа» (ул. Театральная, 30, вход со стороны Гвардейского проспекта). Медики ждут там с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

С 24 августа будут работать и мобильные пункты вакцинации от гриппа на пл. Победы и внутри ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) по графику:

— понедельник-пятница — с 10 до 20 часов;

— суббота — с 10 до 18 часов;

— воскресенье — с 10 до 16 часов.

С 26 августа начнут прививать от гриппа у «Спаров». Время работы передвижного комплекса — с 10 до 17 часов.

Места его расположения:

— 26—28 августа — ул. Сибирякова, 13;

— 29—31 августа — ул. О. Кошевого, 37 а;

— 1 сентября — ул. А. Невского, 137 б.

здоровье