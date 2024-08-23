Минздрав рассказал о работе пунктов вакцинации от гриппа в Калининграде

Минздрав региона рассказал о работе пунктов с 24 августа по 1 сентября. Ежедневно пациентов вакцинируют в мобильном прививочном пункте в ТЦ «Европа» (ул. Театральная, 30, вход со стороны Гвардейского проспекта). Медики ждут там с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.