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В Омской области завершается подготовка к отопительному сезону

По оценке регионального министра энергетики готовность составляет 80%

Источник: Комсомольская правда

Омская область на 80% готова к отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный министр энергетики Владимир Шнипко. Работы по подготовке и замене инженерных сетей и оборудования котельных идут ежедневно.

По словам министра, высокие показатели подготовки в в Любинском, Нижнеомском, Одесском, Полтавском муниципальных районах. Замечания есть к Крутинскому, Марьяновскому, Седельниковскому, Шербакульскому и Усть-Ишимскому.

Впрочем, последний на особом счету — нынешней весной Усть-Ишимский район сильно пострадал от паводка. Частично он уничтожил и топливные запасы. Из резервного фонда правительства Омской области району направлен 31 млн рублей на подготовку к зиме.

«На особом контроле вопрос подготовки АО “ТГК-11 “к отопительному периоду, совместно с представителями предприятия, администрацией города Омска и Ростехнадзором проводим совещания по улучшению качества работы системы в целом”, — отметил Владимир Шнипко.

Напомним, минувшей зимой в разгар холодов на ТЭЦ-5 ТГК-11 вышли из строя котлы.

ЖКХ