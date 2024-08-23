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Def Leppard выпустят лайв-альбом One Night Only Live at The Leadmill Sheffield

Британская рок-группа Def Leppard 11 октября представит концертную пластинку One Night Only Live at The Leadmill Sheffield.

Источник: Звук

Британская рок-группа Def Leppard 11 октября представит концертную пластинку One Night Only Live at The Leadmill Sheffield.

Лонгплей был записан на площадке The Leadmill в английском городе Шеффилд 19 мая 2023-го. Релиз состоится на CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, виниле и в цифровом варианте.

В апреле альбом выходил ограниченным тиражом ко Дню музыкального магазина только на виниле.

Ранее стало известно, что Def Leppard собираются выпустить новый студийник. Предположительно, туда войдут треки, не попавшие в предыдущий полноформатник Diamond Star Halos (2022).