Def Leppard выпустят лайв-альбом One Night Only Live at The Leadmill Sheffield

Британская рок-группа Def Leppard 11 октября представит концертную пластинку One Night Only Live at The Leadmill Sheffield.
Лонгплей был записан на площадке The Leadmill в английском городе Шеффилд 19 мая 2023-го. Релиз состоится на CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, виниле и в цифровом варианте.
В апреле альбом выходил ограниченным тиражом ко Дню музыкального магазина только на виниле.
Ранее стало известно, что Def Leppard собираются выпустить новый студийник. Предположительно, туда войдут треки, не попавшие в предыдущий полноформатник Diamond Star Halos (2022).