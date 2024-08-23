В Новосибирске назвали сроки возвращения горячей воды в дома в центре города

По состоянию на 17:00 на заполнении находятся теплосети, расположенные по ул. Мичурина, Крылова, С. Шамшиных и Д. Бедного. От них в общей сложности получают ресурс 169 многоквартирных домов. Новосибирцы получат доступ к горячей воде примерно к 4:00 24 августа.