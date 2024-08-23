Психологические особенности прагматиков, их достоинства и недостатки — разбираем примеры из жизни

Эти люди умеют трезво оценивать свои ожидания и стремления: для них лучше синица в руках, чем журавль в небе. Такой человек старается всему найти объяснение и смысл. Он понимает ограничения и свои возможности, поэтому не строит иллюзий. Вместо того чтобы мечтать о недостижимом, прагматик фокусируется на осуществлении того, что действительно возможно. Он знает, что идеально не бывает, потому предпочитает ориентироваться на реализуемое.